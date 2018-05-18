Минэкономики поддержало решение о досудебной блокировке экстремистских сайтов

Сегодня, 12:22 \\ Общество

Без решения суда будут блокироваться все сайты, которые призывают к экстремизму или одобряют его. Ожидается, что количество сайтов, которое может попасть под блокировку достигает 19 млн. 

 Минэкономики поддержало поправки в законопроект об информации. 

Так, согласно данному законопроекту, сайты, которые содержат нежелательную информацию или одобряет экстремизм можно будет блокировать, минуя судебные разбирательства. 

Досудебной блокировке будут подвержены сайты, на которых размещается информация, призывающая к экстремизму, разжиганию ненависти, массовым беспорядкам и организации незаконных массовых мероприятий. 

Данный законопроект, как отмечает министерство, позволит намного быстрее ликвидировать негативную информацию, так как во время разбирательства ее все еще могут видеть большое количество людей. 

Отмечается, что данная мера будет по большей части применяться к иностранным сайтам, которые не могут ликвидировать нежелательный для местного законодательства контент. 

Тем временем Владимир Путин подписал законопроект, который частично декриминализует статью об экстремизме. По словам президента, часто возбуждение уголовного дела не имеет под собой серьезных оснований. Теперь привлекаться к ответственности будут только те лица, которые ранее привлекались к ответственности за разжигание ненависти или при стабильной деятельности в течении года.

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Автор - Тереза Кёльн
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