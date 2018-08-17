Президент РФ Путин предложил смягчить наказание за лайки и репосты в соцсетях

Стало известно о скором внесении изменений законодательства в России.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу постановление о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Таким образом предполагается смягчение наказания за лайки и репосты на просторах Сети, в том числе в соцсетях.

Согласно зарегистрированному законопроекту, уголовное наказание относительно населения будет применяться только в том случае, если неправомерное действие будет совершено более, чем раз год.

За первое нарушение для россиянина предполагается наказание административного характера - злоумышленнику грозит либо штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 100 часов. Также одной из альтернатив является арест до 15 суток.

В случае фиксирования факта разжигания ненависти юридическим лицом ему назначат штраф от 50 до 500 тысяч рублей. Отмечается, что данный законопроект является повторением инициатив депутатов Сергея Шаргунова и Алексея Журавлёва, которые не были поддержаны их коллегами в Госдуме.