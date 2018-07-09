Россияне назвали возраст, с которого начинается старость

Сегодня, 08:04 \\ Общество

ВЦИОМ провел опрос граждан России, задав всего один вопрос: когда, по их мнению, начинается старость. Оказалось, что есть и те, кто думает, что старость берет свое начало даже раньше 40 лет.

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне опубликовал результаты опроса 1600 человек, в ходе которого выяснил, с какого возраста жители России относят себя к пожилым. Возраст опрошенных начинался с 18 лет. Примерно 30% опрошенных считают, что старость наступает в период с 50 до 59 лет. Еще столько же респондентов уверены, что людей относят к пожилым на десятилетие позже – с 60 до 69 лет.

Нашлись и более активные и оптимистичные участники опроса. Они считают, что старость начинается только лишь с 70 до 79 лет. До этого момента идет зрелость, жизнь активна, а сил много. Правда, таких позитивно настроенных граждан всего 16%. Есть и те, кто не собирается стареть вплоть до 80 лет, однако, их процент еще ниже – всего 4%. Но некоторые подходят к этому вопросу слишком серьезно и думают, что пожилыми люди становятся, даже не достигнув 40 лет.

Если попытаться вычислить средний рубеж, то он будет равен 63 годам. Кроме того. ВЦИОМ выяснил, какие основные занятия сопровождают старость в России. Удалость установить в ходе опроса, что Примерно половина пожилых людей в возрасте старше 60 лет проводят почти все свое свободное время на дачных участках. Около 40% любят посидеть перед телевизором и занимаются этим в любое свободное время. Очень мала доля стариков, которые любят прогулки на свежем воздухе – всего четверть, хотя это очень полезно для здоровья. Несмотря на распространенное мнение, что интернет – удел молодых, примерно пятая часть пожилых людей отлично в нем освоилась и проводит все свободное время именно там.

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Автор - Евгения Чернобаб
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