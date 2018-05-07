Путин подписал указ об ужесточении ответственности за отказ распространения информации

Президент подписал два закона, которые ужесточили ответственность для лиц, которые отказываются от распространения и удаления информации.

Президент России Владимир Путин внес поправки в кодекс об административных правонарушениях.

Данное нововведение коснется закона о распространении информации.

Теперь, лицо, которое отказывается удалять или опровергать ложную информацию, в том числе и из интернета, будет подвергаться штрафу до 20 тысяч рублей для физлица, до 50 тысяч для должностного лица и до 200 тысяч рублей для юридического лица.

При повторном отказе будут накладываться повторные штрафы, помимо этого, к наказанию добавляется арест до 10 суток для физлица, до 15 суток для должностного лица.

Помимо этого, Путин подписал вторую поправку, согласно которой, лицо ранее в течение года не исполнившее постановление суда будет привлечено к ответственности.

В таком случае нарушители будут наказываться штрафом до 50 тысяч рублей, либо отбывать арест до трех месяцев или лишаться срока до года.

Также Путин подписал соглашение, согласно которому Россия до 2020 года имеет пограничное сотрудничество с Польшей.