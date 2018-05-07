Путин подписал указ об ужесточении ответственности за отказ распространения информации

Вчера, 22:12 \\ Общество

Президент подписал два закона, которые ужесточили ответственность для лиц, которые отказываются от распространения и удаления информации. 

 Президент России Владимир Путин внес поправки в кодекс об административных правонарушениях. 

Данное нововведение коснется закона о распространении информации. 

Теперь, лицо, которое отказывается удалять или опровергать ложную информацию, в том числе и из интернета, будет подвергаться штрафу до 20 тысяч рублей для физлица, до 50 тысяч для должностного лица и до 200 тысяч рублей для юридического лица. 

При повторном отказе будут накладываться повторные штрафы, помимо этого, к наказанию добавляется арест до 10 суток для физлица, до 15 суток для должностного лица. 

Помимо этого, Путин подписал вторую поправку, согласно которой, лицо ранее в течение года не исполнившее постановление суда будет привлечено к ответственности. 

В таком случае нарушители будут наказываться штрафом до 50 тысяч рублей, либо отбывать арест до трех месяцев или лишаться срока до года. 

Также Путин подписал соглашение, согласно которому Россия до 2020 года имеет пограничное сотрудничество с Польшей.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Петербург: историческую вывеску нашли во время ремонта

 Санкт-Петербург: во время ремонта дома, находящегося на 4 линии В.О., была найдена историческая вывеска «Магазинъ В. И. Старожилова», которая была сделана ещё в царской России. В 20-ом веке все...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Титул «Мисс Финляндия-2018» получила девушка с русскими корнями

 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова в совершенстве владеет русским и финским...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Необычная десятиугольная древняя крепость найдена в Болгарии

 Сооружение обнаружено в городе Видине. Археологи сообщают, что на этом месте ранее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ