Мусорный коллапс с Челябинска перенесся в Магнитогорск

Вчера, 22:05 \\ Общество

Мусорный коллапс в Челябинске распространился на Магнитогорск. Это связано с тем, что резервная техника была направлена в областной центр для ликвидации проблемы.

 

Местные жители Магнитогорска начали массово жаловаться на свалки мусора в местных дворах. Проблема связана с тем, что часть резервной техники отправлена в Челябинск для утилизации отходов. Однако в ТКО ООО «Центр коммунального сервиса» сообщили, что мусорный коллапс в М Магнитогорске будет ликвидирован в ближайшие дни.

Согласно сообщению, размещенному на сайте компании, проблема со сроками вывоза мусора из Магнитогорска была ожидаемой. Технику, вышедшую из-за поломок, не всегда могли заменить. На данный момент три машины уже вернулись в Магнитогорск, ещё две пока находятся в Челябинске.

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Автор - Мария Ткаченко
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