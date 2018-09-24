Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора

С 2019 года будет возможность платить меньше за вывоз мусора тем, кто будет самостоятельно его сортировать.

Тарифы будут уже с начала следующего года. Сортировка отходов проводится на специальных сортировочных станциях, законодательная база уже готова. 22 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дополняет правила работы с твердыми отходами.

На год раньше срока построят полигон для сортировки мусора в Нефтеюганске из мусора будут извлекаться полезные вещества, такие, как металл, бумага и пластик. Предотвращенный экологический ущерб будет равен 28 млрд рублей.

Месяц назад такой был открыт в Тюмени. Правительство РФ хочет ввести снова нормы электропотребления, - при достижении норм тарифы будут резко возрастать.