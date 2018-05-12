В московском метро произошло масштабное обновление систем навигации

Вчера, 18:13 \\ Общество

Данное обновление коснулось всего несколько станций, вскоре оно будет применено ко всему метрополитену. 

 Со 2 октября в московском метро стартовало масштабное обновление навигации. 

Основной шрифт на указатель увеличился на 16%, появилась дополнительная информация. Теперь пассажиры смогут увидеть разводящие указатели, показывающие направление движения, добавлены указатели на север и юг, также на местах пересадки теперь указана информация о конечных станциях. 

Отмечается, что полное изменение навигации меняется раз в десятилетие. 

Решением для обновления системы послужило расширение метрополитена. Как стало известно, с 2010 года было открыто около 73 новых станций. 

Для внедрения обновленной навигации была выбрана станция “Пушкинская”. 

Напоминаем, что пять станций на промежутке “Чеховская - Петро-Разумовская” до 21 ноября изменят свое время работы. На это время станции будут заканчивать свою работу на 30 минут ранее. Отмечается, что изменение работы произошло из-за строительства большой кольцевой линии.

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Автор - Тереза Кёльн
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