Лукашенко отменил запрет по продаже алкоголя в ночное время

В Белоруссии в рамках эксперимента было введено ограничение на продажу алкоголя ночью. На следующий день после его одобрения

Лукашенко срочно потребовал его отменить.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве эксперимента ввел на региональном уровне запрет на реализацию алкоголя в ночное время. Данный закон был утвержден 1 октября 2018 года и должен был начать действовать повсеместно с начала будущего года.

Но вместо этого Лукашенко призвал в срочном порядке отменить такое “необдуманное” решение.

С сегодняшнего дня запрет на продажу алкоголя в торговых сетях в ночное время действовать не будет.

По словам президента, разного рода ограничения будут лишь провоцировать развитие нелегального бизнеса и криминала. Он отмечает, что с проблемами алкоголизма необходимо бороться другими способами, без применения различных ограничений.

Также, в Белоруссии внесена поправка в законопроект, которая позволит гражданам самостоятельно отмечать себя в переписи населения.