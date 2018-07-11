Лукашенко отменил запрет по продаже алкоголя в ночное время

Вчера, 16:32 \\ Общество

В Белоруссии в рамках эксперимента было введено ограничение на продажу алкоголя ночью. На следующий день после его одобрения

 Лукашенко срочно потребовал его отменить. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве эксперимента ввел на региональном уровне запрет на реализацию алкоголя в ночное время. Данный закон был утвержден 1 октября 2018 года и должен был начать действовать повсеместно с начала будущего года. 

Но вместо этого Лукашенко призвал в срочном порядке отменить такое “необдуманное” решение. 

С сегодняшнего дня запрет на продажу алкоголя в торговых сетях в ночное время действовать не будет. 

По словам президента, разного рода ограничения будут лишь провоцировать развитие нелегального бизнеса и криминала. Он отмечает, что с проблемами алкоголизма необходимо бороться другими способами, без применения различных ограничений. 

Также, в Белоруссии внесена поправка в законопроект, которая позволит гражданам самостоятельно отмечать себя в переписи населения.

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Автор - Тереза Кёльн
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