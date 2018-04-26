Петербург: историческую вывеску нашли во время ремонта

Санкт-Петербург: во время ремонта дома, находящегося на 4 линии В.О., была найдена историческая вывеска «Магазинъ В. И. Старожилова», которая была сделана ещё в царской России. В 20-ом веке все арочные окна были заложены кирпичом.

По данным справочной книги о купцах 1880 года, в лавке купца Старожилова продавались сигареты и чай. Также информация о том, что продавал купец, содержится в вывеске над вторым окном. Снимки опубликованы на сайте «Пикабу», которые были сделаны во время расчистки штукатурки. На данный момент непонятно, какой в дальнейшем будут судьба вывески.

Градозащитники задаются вопросом, правомерно ли проведение ремонта в столь старом здании. Они основываются на том, что не нашли итогов историко-культурной экспертизы, которая дала бы разрешение проводить реконструкцию. В середине сентября в доме номер 24 на Кирочной улице были обнаружены страницы дореволюционной газеты «Речь», которую издавал владелец дома.

Также в Москве нашли вывеску булочной, которой почти 100 лет. Историческую вывеску обнаружил Петр Шутов по адресу Староконюшенный переулок, 5. Она виднеется сквозь слой штукатурки на одном из зданий.

Также в Ростове была найдена старинная вывеска, которую скрывал толстый слой штукатурки. Примерное время создания вывески 1910 год, а во время реставрации старинного дома в Новгороде был найден старинный фотоархив, фотопленки пролежали в подвале почти полвека и сохранились.