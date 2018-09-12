В Госдуме предложили штрафовать магазины за продажу спиртного нетрезвым россиянам

В правительстве Российской Федерации выдвинули новую инициативу для уменьшения уровня алкоголизма среди населения государства.

Так, в Госдуме представитель "Единой России" Николай Герасименко предложил штрафовать продавцов торговых точек и магазинов в случае продажи спиртных напитков лицам, которые находятся в нетрезвом состоянии.

Чиновник напомнил, что во времена Советского Союза на регулярной основе вводился данный запрет. Депутат утверждает, что вопрос с "алкоголизацией" россиян стоит достаточно остро.

По словам Герасименко, смертность из-за чрезмерного употребления спиртосодержащих напитков является наибольшей, так как 70 процентов всех неправомерных действий совершаются именно из-за алкоголя.