Ростовчанку возмутила антисанитарная выгрузка хлеба в одном из магазинов города

Женщина рассказывает, что хлеб выгружался в условиях полной антисанитарии. Грузчик грязными руками переносил буханки в тележку для покупателей.

В Ростове-на-Дону местная жительница не смогла пройти мимо грузчика, который выгружал хлеб в магазин.

Женщину возмутило то, что рабочий голыми руками прикасался к выпечке, которая не имела индивидуальной упаковки.

Момент выгрузки ростовчанка сняла на видео. На видеозаписи видно, как мужчина выгружает булки хлеба, не имея на руках перчаток, в обычную продуктовую тележку.

Своими возмущениями женщина поделилась в ростовской группе в “ВКонтакте”.

Многие пользователи не разделили негодования ростовчанки. Многие пользователи отмечали, что многие продукты перед тем, как попасть к покупателю находятся в не самых стерильных условиях. Некоторые комментарии были более ироничны, вроде: “Ну, не поминайте лихом” или “Ничего, прокипятил хлеб, и все в порядке”. Другие пользователи напоминали, что в условиях войны люди ели хлеб и худшего качества.

В управлении магазина, в ответ на данную ситуацию, ответили, что тележки имеют специальную маркировку.

Тем временем, в Брянске местная жительница опубликовала в сети фото, на котором она запечатлела неожиданный сюрприз в пачке сухариков в виде таракана.