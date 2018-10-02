В Карелии в праздник с пенсионеров брали деньги за бесплатный проезд

В одном из регионов Российской Федерации стало известно о неуважительном отношении к людям преклонного возраста.

Сообщается, что в Карелии накануне был проведён День пожилого человека. В рамках проведения праздника был введён бесплатный проезд в общественном празднике для людей старше 60 лет.

Так, в Петрозаводске жители не были оповещены об этой акции, так как отсутствовали объявления. Водители также не знали о происходящем, поэтому продавали билеты и брали деньги с пенсионеров.

Согласно заявлению одного из пассажиров, в одном из автобусов водитель закрыл перед пожилым мужчиной двери, так и не добившись за него оплаты за поездку на транспорте.

Несмотря на то, что свидетели произошедшего объяснили, что проходится акция и проезд должен быть бесплатным, водитель заявил, что ничего об этом не слышал.