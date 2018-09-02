"Богохульненько": по Ростову разъезжает велосипедист с иконами на колесах

Снимки религиозного велосипедиста уже распространились по социальным сетям. Горожане, ставшие свидетелями столь неожиданного решения, делятся своими впечатлениями. Большинство жителей крайне возмущено.

Житель Ростова прикрепил к колесам своего велосипеда небольшие иконы и разъезжает с ними по улицам. Горожане неоднозначно отнеслись к поступку ростовчанина и принялись выдвигать предложения, которые бы объяснили его действия. Одни заявили, что возможно владелец велосипеда хотел таким образом уберечь себя от аварий, которые нередко случаются на дорогах. Другие отметили, что скорее всего иконы уберегут, прежде всего, его транспортное средство. Якобы воры не станут покушаться на его имущество, если увидят лики святых.

Однако надо сказать, что многие отреагировали не столь иронично. Местные жители высказывают свое возмущение в социальных сетях. «Просто видно, что человек очень далек от веры», «Глупо и бессмысленно», «Богохульненько», - комментируют особенно активные пользователи. Некоторые осуждают молодого человека, говоря, что «верующий так не поступит». А одна из подписчиц вообще предложила сразу кардинальные меры. Она считает, что необходимо судить владельца велосипеда на оскорбление чувств верующих. Что именно толкнуло парня на такой поступок, остается неизвестным.