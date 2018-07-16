Памятник Гагарину торжественно открыли в Сан-Марино

Сообщается, что открытие монумента свидетельствует о дружбе между Россией и Сан-Марино. Торжественное мероприятие состоялось накануне в честь 25-летия дипломатических отношений между странами.

Бюст советского космонавта установили на живописной горе Титано рядом со входом в главное высшее учебное заведение государства. Интересно, что на открытие пришел ректор местного университета Коррадо Петрочелли, а также некоторые политические деятели, среди которых секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции данной страны Никола Ренци.

На мероприятии, которое собрало многих жителей, отмечалось, что годы сотрудничества между Россией и Сан-Марино выдались очень продуктивными. Политики не уставали подчеркивать, сколь много удалось добиться совместными усилиями. Установление памятника именно Юрию Гагарину неслучайно. Космонавта до сих пор почитают во многих странах и относятся с большим уважением к его личности и достижениям. Фигура его выполнена из бронзы.

Интересно, что ранее в Сан-Марино был установлен бюст Алексей Леонова – еще одного советского космонавта. А бюст Гагарина есть не только в этом государстве. Сообщается, что скульптура имеется также в известных университетах и музеях стран Европы, США, Индии и Китая.