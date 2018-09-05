Сыр с опарышами: первый в мире музей отвратительной еды откроется в Швеции

Экспонатами музея станут блюда, которые приготовлены по своеобразным рецептам, собранным по всему миру. Интересно, что эта еда на самом деле является ужасно дорогим деликатесом, но люди вряд ли согласятся ее попробовать.

Среди блюд можно будет найти, например, протухшее мясо акулы, которое очень ценится в Исландии. Чтобы его приготовить, акулу закапывать на несколько недель в землю, где ее мясо в прямом смысле протухает. Это блюдо называется хаукарль. Кроме того, достойное место займет и сыр с опарышами из Сардинии.

Многие деликатесы имеют характерный неприятный запах. Некоторые потенциальные посетители беспокоились о том, как же находиться в месте, где сосредоточение таких ароматов будет крайне превышено. Однако организаторы поспешили успокоить граждан. Все приготовленные блюда будут храниться в специальной посуде, которая не пропускает запах.

Также среди необычной отвратительной еды можно будет отыскать и фрукт дуриан, который известен своим ужасным ароматом. Из-за него плод на родине запрещают даже перевозить в общественном транспорте. Почетное место займут и гениталии быка.

Первый в мире подобный музей откроют всего на 3 месяца. Он будет работать до конца января 2019-го. Предварительную стоимость билетов уже объявили. Зайти и посмотреть на диковинные экспонаты можно будет всего за 185 шведских крон или около 20 долларов США. Создателем музея в Швеции в Мальмё является и основатель открытого в нескольких странах Музея провалов.