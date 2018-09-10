Компания «Аэрофлот» назовет новый Boeing в честь Иосифа Кобзона

Имя певца, который умер 30 августа, будет носить Boeing 737-800 с бортовыми номерами VQ-BHU. Такое решение компания «Аэрофлот» приняла для того, чтобы отдать Кобзону дань памяти.

Как стало известно, в компании «Аэрофлот» появится новый самолет. Его авиакомпания назовет в честь Иосифа Кобзона. Как указал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, компания считает себя обязнной сделать так, чтобы имя певца «продолжало высокие полеты».

Савельев отметил, что на песнях Кобзона «воспитывалась вся Россия» и не одно поколение авиаторов СССР и России. Именно поэтому «Аэрофлот» назовет свой новый Boeing в честь артиста.

Новый лайнер, который получит имя Кобзона, компания получил уже в декабре этого года. Планируется, что самолет сразу же будет введен в эксплуатацию. Boeing, названный в честь Иосифа Кобзона, будет летать по международным и внутрироссийским маршрутам.

Между тем, идея назвать самолет именем Кобзона уже не понравилась многим. Некоторые эксперты и люди, которые верят в потусторонние силы, заявили, что у певца весьма негативная энергетика. После смерти Кобзона вскрылось много неизвестных фактов о жизни певца, а многие тарологи и экстрасенсы заявили, что в артисте было больше «черного, чем белого». Поэтому, называть именем Кобзона самолет, на борту которого будут лететь 300 человек, крайне опасно и нелогично.