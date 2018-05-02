Ольге Бузовой грозит тюремный срок в виде шести лет лишения свободы за обман блогеров
Екатерина Гордон сообщила, что Ольге Бузовой грозит тюремный скор до шести лет. По ее словам девушка обманула большое количество блогеров.
Конфликт произошел из-за того, что блогеры согласились стать спонсорами розыгрыша, который приготовила телеведущая и певица. Также Ольга сделала рекламу на тот самый розыгрыш за данную сумму. Бузова обещала своим спонсорам большое количество подписчиков. Человек, который выиграет будет удостоен приза в виде автомобиля Mercedes Benz E-класса. Покупка должна достаться подписчику, которого выберут совершенно случайно.
Блогеры утверждают, что на их страницах нет и не было никаких подписчиков, лишь одни боты, которые привели к потере денежных сумм. Но и это не последняя проблема. Машина, которую должна была приобрести Бузова и подарить не указывается где-либо. Есть вероятность, что покупка не была произведена. Екатерина Гордон рассказала, что если все же получится доказать, что розыгрыш не существовал, а заявление о подарке было обманом, то Ольге Бузовой грозит большой срок в виде лишения свободы до шести лет. Срок будет зависеть от квалификации совершенных действий.
Ранее Ольга Бузова не смогла скрыть своих эмоций на шоу «Замуж за Бузову» из-за того, что один из участников отказался от звезды ради двух миллионов рублей. Ей стало очень обидно от такого поступка именно этого участника. Евгений уже прокомментировал данное событие.