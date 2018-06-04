В Ростове в сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами ВОВ

В Ростове обнаружили мертвого солдата, в сумке которого сохранился фотоаппарат и пленка, на которой запечатлены кадры боёв за город. Отмечается, что они пролежали в земле более 70 лет.

Сейчас поисковики пытаются найти специалистов, которые бы могли проявить обнаруженную пленку. Останки солдата и его личные вещи все это время покоились на линии Ростовского оборонительного рубежа. Удалось установить, что погибший был политруком. Он скончался от пулевого ранения в голову.

Известно, что фотоаппарат принадлежит марке Leica Camera AG, а пленка – Kodak AG. Тело было найдено в окопе. По предварительным данным, он был вырыт в 1941 году. Эксперты провели некоторые анализы, по результатам которых заявили, что состояние пленки хорошее для того времени которое она провела в земле. Это дает надежду на то, что снимки ВОВ действительно удастся проявить. Находка, по заверениям специалистов, уникальна и представляет огромную ценность. Дело в том, что в 1941 году население очень редко делало фотографии, а потому любой кусочек того времени, который помог бы увидеть окружающую обстановку, на вес золота.

Отмечается, что погибшего солдата с почестями похоронят на Аллее героев, которая располагается на территории музейного комплекса Самбекские высоты. Предположительно, в случае проявления пленки, на фотографиях можно будет увидеть донскую столицу периода начала Великой Отечественной войны. Некоторые надеются, что удастся даже восстановить лицо погибшего политрука.