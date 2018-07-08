Туристы в Сочи возмущены качеством отдыха

Стало известно об истинном положении дел в самом популярном российском курортном городе.

Так, путешественники, которые посетили Сочи, нарекают правительству на то, что повсюду разбросаны бытовые отходы разного происхождения, а пищевые продукты, которые предлагаются в магазинах и заведениях общепита, настолько некачественны, что людей госпитализируют с пищевым отравлением.

Отдыхающие возмущены тем, что за такой отпуск они платят такие суммы денег, которых хватило бы на поездку за рубеж. Несмотря на то, что в Сочи был введён курортный сбор, качество обслуживания не улучшилось более того, по словам туристов, всё стало хуже. Что касается свежего морского воздуха, то здесь его нет туристы вынуждены дышать парами фекалий и прочих зловонных масс.

Именно поэтому отдыхающие советуют вместо Сочи в следующий раз отправиться на другой курорт, в том числе и заграничный, включая Турцию. Также они обращаются к местным властям с пожеланием улучшить сервис в Сочи до европейского уровня.