В США кофейня предлагает расплачиваться не деньгами, а персональными данными

Создателями необычного заведения являются бизнесмены из Японии. Они открыли кофейню в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США, которая предлагает расплатиться за еду персональными данными.

Заведение называется Shiru. Интересно, что кофейня открыта при университете Браун. Ссылаясь на это, сотрудники не обслуживают никого, кроме преподавателей, обучающихся и других работников учебного заведения. Официанты вежливо объясняют желающим, которые зашли «с улицы», что кофейня предназначена не для всех. При этом интересно, что для преподавателей есть альтернатива заплатить деньгами за свой обед. А вот студенты же должны еду и напитки оплачивать только личными данными.

Отмечается, что посетители разделились на две группы. Одни очень легко идут на экономию, другие выражают небывалое возмущение. Для тех, кто соглашается, процедура происходит следующим образом. Перед покупкой молодым людям предлагают запонить анкету. В ней нужно указать такие сведения, как имя, дату рождения, адрес электронной почты, номер телефона, факультет и профессиональные интересы. Эти данные сотрудники кофейни передают в компании-спонсоры. Среди их числа Nissan, Microsoft, Suzuki. Авторы проекта уверены, что такое сотрудничество весьма выгодно как для молодежи, так и для спонсоров. Это еще одна возможность для молодых людей получить работу в крупной и развивающейся компании. Некоторые, однако, опасаются, что их личная информация поступит мошенникам.