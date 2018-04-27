В Туапсе приготовят самый огромный шашлык в мире длиной в 300 метров

Пожарить "гиганта" собираются на пляже в Туапсе на пляже. По данным специалистов, он станет самым длинным шашлыком, который когда-либо готовили в мире, и должен попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Администрация Туапсинского района сообщила, что 6 октября пройдет торжественное закрытие сезона. В честь этого гостей ожидает множество увлекательных мероприятий, одним из которых станет приготовление самого огромного в мире шашлыка. Мясо для этого замаринуют заранее. Специалисты, которые взялись за это ответственное задание, используют кавказские рецепты.

В готовке будут одновременно участвовать 150 волонтеров. В их задачу будет входить необходимость переворачивать шашлык, чтобы он не подгорел. Интересно, что во время мероприятия на пляже будут находиться официальные представители международного агентства «Интеррекорд». И если все пройдет успешно, эксперты зафиксируют рекорд, который поместят для начала в Книгу рекордов России, а после подадут официальный запрос на включение его в Книгу рекордов Гиннеса. Все гости смогут отведать пожаренное мясо по завершении приготовления и проведения соответствующих замеров.

Помимо кулинарных мероприятий, посетители смогут насладиться рыцарским турниром, который также специально реконструируют, чтобы отпраздновать закрытие сезона. Также отдыхающие смогут поучаствовать в ставшем уже таким популярным фестивале красок.