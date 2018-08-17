В Генпрокуратуре заявили, что осуждённых за лайки нет

Стало известно о применении уголовного наказания за деятельность в социальных сетях.

Согласно заявлению представителя Генпрокуратуры Российской Федерации Александра Куренного, на данный момент нет ни одного осуждённого за лайки. Однако он отмечает, что необходимо разграничивать производства за лайки и репосты. Во втором случае имеются возбуждённые дела, так как факт распространения информации, если она является неправомерной, может быть наказуем.

Известно, что большинство производств касаемо экстремизма состоит именно из действий, совершённых на просторах Сети, а именно 75 процентов. Не так давно ведомством было опубликовано постановлением, в рамках которого усилят прокурорский надзор за выявлением и пресечением экстремизма и преступлений, связанных с ним.

Ранее депутатами Госдумы была инициирована отмена уголовного наказания за репосты и лайки, однако в Генпрокуратуре чиновников не поддержали.