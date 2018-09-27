Рыбу с человеческими зубами из Амазонки выловили рыбаки в озере Зеленограда

Необычный и немного жуткий улов ожидал местных жителей после рыбалки на озере Школьном. Один из рыбаков вытащил 30-сантиметровую рыбину, у которой было обнаружено несколько рядов зубов, похожих на человеческие.

Горожане наряду с местными СМИ подняли панику из-за того, что в реке обитают странные существа и рыбы с человеческими зубами. Рыбаки сняли ролик, который опубликовали на популярном видео-хостинге You-tube. На нем видно, что у водного обитателя действительно есть как верхние, так и нижние зубы. Мужчины, которые выловили рыбу, не рискуют прикасаться к ней руками, поэтому наличие зубов они демонстрируют, аккуратно открывая рот рыбе при помощи уголочка топора.

Однако шумиха быстро улеглась, как только местные специалисты прокомментировали находку. Они рассказали, что науке давно известен этот вид, в котором на самом деле нет ничего необычного, даже если на первый взгляд так не кажется. Удалось установить, что бояться рыбу не стоит. Это не пиранья, как называют ее авторы ролика, а краснобрюхий паку. Примечательно, что несмотря на наличие зубов, рыба практически не ест мяса. Ее основной рацион, как это ни странно, состоит из орехов. Странность, однако, все же присутствует. Эти рыбы водятся исключительно в Амазонке. Каким образом они попали в озеро в Зеленограде, неизвестно.