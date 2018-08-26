Необычная десятиугольная древняя крепость найдена в Болгарии

Сооружение обнаружено в городе Видине. Археологи сообщают, что на этом месте ранее располагался древнеримский лагерь. Отмечается, что это первая подобная крепость, которая найдена на территории Болгарии.

Как сообщает местное издание Archaeology in Bulgaria, во время раскопок на территории болгарского Видина был найден военный древний лагерь Бонония. Археологическая группа обнаружила необычную десятиугольную башню. Специалисты подчеркивают, несмотря на то, что сейчас от нее остались сплошные руины, можно определить ее прежние размеры. Эксперты заявили, что крепостное строение занимало площадь, которая равнялась около 20 га.

Фрагменты крепостной башни – это не все, что было найдено на раскопках. Специалисты также нашли кусок стены. В толщину она составляла около четырех метров. Интересно, что несмотря на то, что объекты обнаружены не в полном виде, археологи рассказали, что их состояние очень хорошее. Причиной этого, по мнению экспертов, явилось то, что над ними был построен город, который защищал сооружения от разрушений. Об этом заявил профессор Здравко Димитров из Национального института археологии.

В настоящее время специалисты проводят исследования, в соответствии с которыми намерены изучать обнаруженные строения. Они очень важны, ведь в районе Нижнего Дуная являлись крупнейшим укреплением, а потому узнать как можно больше информации о сооружениях для истории просто необходимо.