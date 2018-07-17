Библиотеку имени Маяковского отремонтируют за 760 млн руб

Ремонт библиотеки им. Маяковского в Санкт-Петербурге обойдется в 760 млн руб.

Старинная библиотека представляет собой четырехэтажное строение площадью 4,5 тыс. кв. м. Городской комитет по строительству объявил конкурс, победитель которого и станет подрядчиком. В нижней части будут располагаться информационный вестибюль для приема и выдачи книг, подсобные помещения. С первого по третий этаж будут располагаться фонд хранения редких изданий, читальные залы. Проект подготовило архитектурное бюро «Студия 44» под руководством Никиты Явейна.

Здание библиотеки было построено в 18 веке, реставрировано было в конце XIX - начале XX веков. Подрядчику необходимо реконструировать ограду, фасад здания и другое. Возле здания появится автомобильная стоянка для людей с ограниченными возможностями. 18 октября станет известно, кто будет подрядчиком. Окончание работ приходится на декабрь 2020 года. Во время реконструкции библиотечные фонды будут находиться на Литейном проспекте.

Как показал опрос, среди жителей России немалый процент занимают те, кто предпочитает читать историческую литературу.

Также к концу 2020 года должны отреставрировать часть Михайловского замка к 125-летию музея. По словам директора Русского музея, на реконструкцию выделят 400 млн руб. В феврале 2018 года фонды военно-морской библиотеки были вывезены оттуда.

В Красноярском крае будет реставрация Енисейска, прежней столицы этого региона. На реконструкцию города уйдёт около 3 млрд руб. На данный момент уже выделены средства на восстановление памятников, таких, как Троицкая церковь, старая типография и торговый Купеческий дом Захарова.