В сети пользователи заинтересовались задачей для китайских школьников

В Китае школьникам младших классов предложили решить математическую задачу. Однако она вызвала интерес у всего мира. Ролик с заданием опубликован на популярном видео-хостинге YouTube.

Суть задачи сводится к тому, чтобы рассчитать высоту стола. В условии фигурируют кот и черепаха, которые находятся под столом и на нем соответственно. Есть два варианта расположения животных: когда кот на столе, а черепаха под ним, и наоборот. Из ролика понятно, что расстояние от головы черепахи до головы кота, если он находится на столе, равно 170 см, а от головы черепахи до головы кота, если на возвышении расположилась она, равно 130 см.

При этом, как сообщают РИА «Новости», в самом видео автор рассказывает о возможных способах решения. Как выяснилось после просмотра записи, их два. При первом методе предлагается использовать алгебру и составить уравнение, которое будет содержать следующие элементы: кот+стол – черепаха = 170 и черепаха+стол – кот = 130 см. Далее автор говорит о том, что эти два выражения нужно сложить между собой, «сократив» животных. Путем несложных вычислений получается, что высота стола равна 150 см.

Второй способ немного другой. Он основан исключительно на визуализации. Автор предлагает наложить два изображения таким образом, чтобы фигуры черепах совпали друг с другом. Тогда получается, что два стола стоят друг на друге, образуя в совокупности 300 см. Применив знания математики начальной школы, также получаем, что высота одного из них равна 150 см. Ролик набрал невероятную популярность в сети. Пользователи всего мира продолжают смотреть, как решать задачу для китайских школьников.