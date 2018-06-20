Жители Приморья обязали компанию заплатить штраф 130 тысяч рублей за мусор

После коллпаса, связанного с мусором на территории Челябинска, в ещё одном российском населённом пункте жители столкнулись с аналогичной проблемой.

Так, в посёлке Камень-Рыболов в течение длительного времени в многоквартирном жилом доме не производилась уборка бытовых отходов. В Приморье решили не мириться с данной ситуацией и вызвали государственную жилищную инспекцию края для подтверждения того факта, что в подъезде ничего не делают с имеющимся беспорядком.

В итоге согласно постановлению ведомства управляющую компанию Ханкайского района "Водоканал" обязали выплатить штраф в размере 130 тысяч рублей. В инспекции отметили, что данной меры можно было избежать в случае своевременного исполнения требований, приведя в пример компанию из Арсеньева, которая в установленные сроки устранила неполадки запорной арматуры системы отопления.

Тем самым она не была вынуждена оплачивать штраф, зарекомендовав себя с лучшей стороны.