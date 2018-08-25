Роскачество проверило, какие женские туфли самые прочные и безопасные

Эксперты провели исследование российского рынка женских туфель и выяснили, какие из марок, присутствующих в магазинах, являются наиболее качественными и причиняют меньший вред здоровью.

Специалисты Роскачества закупили 25 пар женских туфель самых разных брендов. Среди наиболее известных в их числе оказались Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Zenden и другие. Исследователи решили проверить, насколько девушки и женщины подвергают риску свое здоровье, покупая туфли на каблуке и выбирая красоту и элегантность, а не комфорт. Все модели имели толстый каблук средней высоты.

Проверка каждой пары проходила очень тщательно. Всего необходимо было соответствовать 17 параметрам, среди которых токсичность, качество пошива, стойкость краски, натуральность материала. Ведь все закупленные туфли должны были быть сделаны из натуральной кожи. В процессе выяснилось, что производители честны со своими покупателями и действительно делают обувь из качественных материалов. Однако нашлась одна марка, обувь которой была изготовлена из лакового кожзама. Это турецкий бренд Alba. Проверку токсичности прошли все 25 пар, включая и 11 китайских. Интересно, но эксперты пришли к выводу, что дороговизна – это не всегда качество. Оказалось, что половина из всех представленных пар обуви стоила менее 5000 рублей, а самыми качественными оказались женские туфли итальянского бренда TJ COLLECTION, за которые пришлось бы отдать 5990 рублей. Специалисты подчеркнули также, что качество обуви совсем не зависит от страны-производителя.

Отмечается, однако, что с дефектами пошива у туфель не все так хорошо. 17 пар обуви имеют размер на несколько миллиметров больше заявленного тридцать седьмого. Также проблемы были обнаружены с краской. У 17 брендов окраска подкладки оказалась неустойчивой к ношению.