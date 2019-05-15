Незрячая массажистка столкнулась с непониманием работодателей

Сегодня, 17:33 \\ Общество

Незрячей россиянке Оксане Серединской один за одним отказывают работодатели. Женщина целый месяц обивает пороги медучреждений в надежде получить желаемую должность.

 

Как известно, по всему миру высоко ценятся незрячие массажисты, поскольку уровень их тактильного восприятия намного выше, чем у других людей. Однако в России вопрос о трудоустройстве для невидящих остается критическим.

По словам 32-летней Оксаны, за месяц своего пребывания в Самаре она прошла пять собеседований в частные клиники, на каждом из которых работодатели даже не стали смотреть её документы.  В одной из школ массажа Оксане не просто отказали в работе, но и обвинили в том, что женщина не предупредила перед собеседованием о своем недуге.

После нескольких разочарований Оксана решила податься в государственные учреждения. Здесь женщина столкнулась с другой проблемой: работодатели требовали мобильности сотрудника и были против собаки-поводыря. Пострадавшую возмутили такие условия, поскольку её собака Кая – единственный надежный путеводитель и друг.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ткаченко
Главное за неделю

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Яндекс.Такси поглотил криминал? В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса

Угрозу для жизни пассажиров представляют поездки на авто данного сервиса, куда якобы...

Прислушался к Жириновскому? Зеленский «охладился» в мариупольских фонтанах

 «Намочиться» пришлось и охранникам президента Украины.

Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

Ресайклеры вместо банкоматов: Сбербанк обновляет сети самообслуживания

 Компания намерена отказаться от традиционных устройств, настроенных только на выдачу...

Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают...

Клиент прибыл. Иностранцы едут за дешевой электроникой в Россию

Курс рубля и система tax-free делают покупки в российских магазинах намного выгоднее, чем...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ