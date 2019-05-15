Незрячая массажистка столкнулась с непониманием работодателей

Незрячей россиянке Оксане Серединской один за одним отказывают работодатели. Женщина целый месяц обивает пороги медучреждений в надежде получить желаемую должность.

Как известно, по всему миру высоко ценятся незрячие массажисты, поскольку уровень их тактильного восприятия намного выше, чем у других людей. Однако в России вопрос о трудоустройстве для невидящих остается критическим.

По словам 32-летней Оксаны, за месяц своего пребывания в Самаре она прошла пять собеседований в частные клиники, на каждом из которых работодатели даже не стали смотреть её документы. В одной из школ массажа Оксане не просто отказали в работе, но и обвинили в том, что женщина не предупредила перед собеседованием о своем недуге.

После нескольких разочарований Оксана решила податься в государственные учреждения. Здесь женщина столкнулась с другой проблемой: работодатели требовали мобильности сотрудника и были против собаки-поводыря. Пострадавшую возмутили такие условия, поскольку её собака Кая – единственный надежный путеводитель и друг.