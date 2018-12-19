«Спасибо» в карман не положишь. Медведев поблагодарил медиков за верность профессии

Премьер-министр РФ поздравил «спасателей жизни» с профессиональным праздником.

Поздравление главы российского правительства опубликовано на сайте правительства России.

В своем обращении Медведев поблагодарил за верность профессии, отметив, что медицинские работники стоят на защите здоровья граждан страны, ежедневно спасая тысячи жизней, совершая все возможное и невозможное. При этом проявляя ценнейшие человеческие качества такие как, чуткость, сострадание, выдержку и решительность.

Пользуясь случаем, премьер-министр упомянул о начавшейся в России реализации национального проекта «Здравоохранение». Который, призван сделать медицинскую сферу России современной, сильной и высокоэффективной.

На реализацию национального проекта предусмотрено пять лет. В случае его успешной реализации, социальный статус медицинских работников должен будет поднят на высокий уровень. А пока, медицинская сфера, наряду со сферой образования является самой малооплачиваемой. А «спасибо», как известно, в карман не положишь.

День медицинского работника отмечается с 1980 года, в третье воскресенье июня. Помимо России, его отмечают и в странах, входивших в Советский Союз. Отмечается он в Украине, Белоруссии, Казахстане, Молдове.