Денег нет, но вы держитесь - Клиент «МегаФона» стал заложником акции «черная дыра»

Оператор связи якобы отказывается выводить клиента из отрицательного баланса.

Один из клиентов «МегаФона», как он уверяет, на 4 месяца отключил SIM-карту телефона. Всё это время он спокойно пользовался всевозможными мессенджерами и соцсетями. Затем, включив «симку» мужчина проверил свой баланс и обнаружил задолженность – минус 385 рублей.

Для продолжения действия тарифа, на счёт были внесены 400 рублей, а ответное сообщение сервиса подтвердило предоставление услуг и зафиксировало, что баланс телефона равняется 15 рублям. Впрочем, это продолжалось недолго. Вскоре поступило уведомление, которое гласило, что баланс телефонного счёта вновь стал отрицательным, а именно - на всё те же мистические минус 385 рублей.

Клиент понял, что связь «МегаФон» опять недоступна и он, возможно, стал участником загадочной акции «черная дыра». Перспектива жить, согласно крылатой рекомендации «денег нет, но вы держитесь», его не устроила, и он опубликовал возмущённый пост в микроблоге, подтвердив текстовыми свидетельствами сообщений.

Вскоре, на его неформальную жалобу отреагировал представитель компании, пообещав в ближайшее время решить вопрос. Похоже, пропажа денег этого пользователя «МегаФона» стала одной из разновидностей похожих инцидентов, когда возмущённые клиенты не могли понять, куда исчезают средства со счёта. Но в их случаях «виновниками» стали различные платные услуги или опции, предоставляемые поставщиком связи без ведома людей. Здесь же, средства исчезали со счёта, сразу же после поступления.