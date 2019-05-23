Отказ от сквера: Собор в Екатеринбурге построят в месте, «достойном его святости»

Сегодня, 14:02 \\ Общество

Противники строительства храма в Екатиринбурге добились своей цели, РПЦ пошла на попятную. 

Екатеринбургская епархия сообщила об отказе от строительства храма в сквере у Театра драмы. Сообщение об этом решении было озвучено митрополитом Кириллом на богослужении в честь дня Святой Единосущной и Животворящей Троицы. По заявлению священнослужителя, для собора Святой Екатерины будет найдено другое место, «достойное ее святости».

Это уже третья площадка от которой РПЦ вынуждена отказаться. Изначально, в 2010 году строительство храма планировалось произвести в исторической части Екатеринбурга на площади труда. В 2017 году в акватории городского пруда. Во всех случаях РПЦ приходилось сталкиваться с протестами горожан. В итоге, начало строительство в очередной раз откладывается на неопределенное время. И, вероятнее всего, попытка постройки его в общественных местах Екатеринбурга еще больше усложнится. Без одобрения общественности это уже невозможно.

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Автор - Александр Бессонов
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