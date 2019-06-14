«Ремень всё равно нерабочий» - Пассажир раскрыл смертельную опасность «Яндекс.Такси»

Сегодня, 15:10 \\ Общество

Что не видят инспекторы ГИБДД, видят клиенты таксо-сервиса.

Один из пассажиров «Яндекс.Такси» опубликовал пересказ своего диалога с водителем по время поездки, где таксист предложил не пользоваться ремнём безопасности, мол, «ремень всё равно нерабочий». И в который раз именно «Яндекс.Такси» ославляется своими безответственными водителями.

Добавим сюда неутешительную статистику – за последние 3 года частота аварий с участием такси выросла на треть. Благо, хоть та же статистика отмечает, что смертность в таких авариях падает. Но в любом случае попасть в аварию, даже без травм и ушибов, просто так, лишь за то, что решил взять такси – это сомнительно удовольствие. А теперь добавим к этому ещё возможно нерабочие ремни безопасности. Не факт, конечно, что таких водителей много, но сама мысль настораживает.

Благо, хоть реакция самого сервиса не только на смертельные ошибки, но и на иные оплошности водителей от службы поддержки «Яндекс.Такси» заметна – скорость ответа довольно высокая и сервис действительно пытается во всём разобраться.

Да, водитель может быть аккуратным, но нерабочий ремень безопасности – серьёзное нарушение. К сожалению, подобные вещи инспекторы «на глазок» заметить никак не смогут.

Поделиться новостью:
Автор - Ярослав Петров
Главное за неделю

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Яндекс.Такси поглотил криминал? В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса

Угрозу для жизни пассажиров представляют поездки на авто данного сервиса, куда якобы...

Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Очередные антироссийские санкции будут введены Евросоюзом за якобы вмешательство Кремля в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ