«Ремень всё равно нерабочий» - Пассажир раскрыл смертельную опасность «Яндекс.Такси»

Что не видят инспекторы ГИБДД, видят клиенты таксо-сервиса.

Один из пассажиров «Яндекс.Такси» опубликовал пересказ своего диалога с водителем по время поездки, где таксист предложил не пользоваться ремнём безопасности, мол, «ремень всё равно нерабочий». И в который раз именно «Яндекс.Такси» ославляется своими безответственными водителями.

Добавим сюда неутешительную статистику – за последние 3 года частота аварий с участием такси выросла на треть. Благо, хоть та же статистика отмечает, что смертность в таких авариях падает. Но в любом случае попасть в аварию, даже без травм и ушибов, просто так, лишь за то, что решил взять такси – это сомнительно удовольствие. А теперь добавим к этому ещё возможно нерабочие ремни безопасности. Не факт, конечно, что таких водителей много, но сама мысль настораживает.

Благо, хоть реакция самого сервиса не только на смертельные ошибки, но и на иные оплошности водителей от службы поддержки «Яндекс.Такси» заметна – скорость ответа довольно высокая и сервис действительно пытается во всём разобраться.

Да, водитель может быть аккуратным, но нерабочий ремень безопасности – серьёзное нарушение. К сожалению, подобные вещи инспекторы «на глазок» заметить никак не смогут.