Обул из сапог в лапти: МТС вогнал в долги клиента, завуалировав условия тарифа

Оператор не посчитал нужным сообщить своим клиентам подробности условий оплаты тарифа.

Один из операторов «Большой четверки» снова поражает умы и сознания россиян. То в Домодедово не работает интернет связь у оператора несколько дней, то за полгода не использования тарифа начисляют задолженность. И как это уже водится у МТС - россияне снова жалуются на непонятные списания средств со счёта. Так, житель северной столицы посетовал на то, как МТС обошелся с ним после подключения нового тарифа.

МТС вогнал в долги клиента, завуалировав условия тарифа так, что тот обрадовался таким «сладким» ценам. Тариф предполагал оплату использования интернета за 10 рублей в день. Когда петербуржец пополнил счёт на 180 рублей, посчитав этого достаточным, то на утро обнаружил уже минус 287 рублей, придя в откровенное недоумение от того, куда делось столько денег со счёта. Оказалось, что МТС «обул из сапог в лапти» клиента, сказав о плате 10 рублей в день, только не уточнил, что снимается вся сумма за месяц сразу - 310 рублей. Впрочем, это не объясняет того, куда ещё исчезло около 150 рублей.

Возможно, клиент не подумал о том, что могла смениться стоимость тарифа, или же были заказаны дополнительные услуги по его номеру. Но факт остаётся фактом. Ведь не первый случай жалоб клиентов на обслуживание и тарификацию различных услуг связи от МТС. С таким «успехом», оператор может растерять многих клиентов - доверие клиента во второй раз заслужить практически невозможно.