Жители Киселевска, записавшие обращение премьер-министру Канады, получат жилье в другом месте

Сегодня, 10:06 \\ Общество

Решением проблемы занялся лично губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

 

15 июня глава региона приехал проверить экологическую ситуацию, сложившуюся в городе Киселевске, жители которого недавно записали обращение премьер-министру Канады. На протяжении пары недель горожане вынуждены дышать дымом, исходящим от горящего под землей угля. От постоянного запаха гари у людей ухудшается самочувствие и кружится голова.

Цивилёв убедился, что проблема действительно стоит остро и людей нужно переселять.

«Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится», – написал в соцсетях губернатор.

Переселить придется 71 дом. Сейчас администрация занимается проверкой документов тех, кто претендует на получение жилья в другом месте. В начале августа Цивилёв запланировал еще одну встречу с местными жителями. Параллельно ведется поиск очагов подземного пожара и путей его устранения. Куда именно переселят жителей, пока не сообщается.

10 июня в сети появился ролик-обращение от жителей Киселевска к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо. Люди просили предоставить им убежище в связи с ужасной экологической обстановкой в месте их проживания. Они отметили, что в области высокий уровень онкологических заболеваний, дома рушатся от взрывов на угольных разрезах, дети задыхаются от смога, а прошлой зимой кемеровчане наблюдали такое «чудо природы» как черный снег. Канаду они выбрали за схожесть климата с сибирским.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Яндекс.Такси поглотил криминал? В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса

Угрозу для жизни пассажиров представляют поездки на авто данного сервиса, куда якобы...

Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Очередные антироссийские санкции будут введены Евросоюзом за якобы вмешательство Кремля в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ