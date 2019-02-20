Жители Киселевска, записавшие обращение премьер-министру Канады, получат жилье в другом месте

Решением проблемы занялся лично губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

15 июня глава региона приехал проверить экологическую ситуацию, сложившуюся в городе Киселевске, жители которого недавно записали обращение премьер-министру Канады. На протяжении пары недель горожане вынуждены дышать дымом, исходящим от горящего под землей угля. От постоянного запаха гари у людей ухудшается самочувствие и кружится голова.

Цивилёв убедился, что проблема действительно стоит остро и людей нужно переселять.

«Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится», – написал в соцсетях губернатор.

Переселить придется 71 дом. Сейчас администрация занимается проверкой документов тех, кто претендует на получение жилья в другом месте. В начале августа Цивилёв запланировал еще одну встречу с местными жителями. Параллельно ведется поиск очагов подземного пожара и путей его устранения. Куда именно переселят жителей, пока не сообщается.

10 июня в сети появился ролик-обращение от жителей Киселевска к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо. Люди просили предоставить им убежище в связи с ужасной экологической обстановкой в месте их проживания. Они отметили, что в области высокий уровень онкологических заболеваний, дома рушатся от взрывов на угольных разрезах, дети задыхаются от смога, а прошлой зимой кемеровчане наблюдали такое «чудо природы» как черный снег. Канаду они выбрали за схожесть климата с сибирским.