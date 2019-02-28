Горе для жителей Флоренции: Умер режиссер пьесы «Ромео и Джульетта»

Сегодня, 17:22 \\ Общество

Франко Дзеффирели плохо себя чувствовал в последнее время из-за болезни. Скончался в своем собственном доме в Риме на старой Аппиевой дороге.

Во время Второй мировой войны был партизаном Итальянского Движения Сопротивления. Также маэстро интересовался архитектурой и изобразительным искусством, но отдал предпочтение кинематографу и театру. Дважды был номинирован на премию «Оскар», получил не единожды премию «Эмми», являлся многочисленным лауреатом национальных премий. Для российской публики известен экранизацией пьес Шекспира – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Укрощение строптивой».

Поделился новостью на своей страничке в Twitter мэр Флоренции: «Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Ты навсегда останешься в сердцах жителей Флоренции». Франко Дзеффирели очень любил Россию. Много раз показывал свои оперные постановки, которые, в большинстве случаев, были показаны на сцене Большого театра. Был автором гала-концерта Фонда Елены Образцовой, который посвятили 95-летию маэстро.

Маэстро ушел из жизни на 97-м году. Деятели культуры, политики и итальянское руководство выражают глубокие соболезнования в связи с уходом режиссера. Его фонд проинформирует о похоронах позже.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

Яндекс.Такси поглотил криминал? В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса

Угрозу для жизни пассажиров представляют поездки на авто данного сервиса, куда якобы...

«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на...

Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ