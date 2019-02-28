Горе для жителей Флоренции: Умер режиссер пьесы «Ромео и Джульетта»

Франко Дзеффирели плохо себя чувствовал в последнее время из-за болезни. Скончался в своем собственном доме в Риме на старой Аппиевой дороге.

Во время Второй мировой войны был партизаном Итальянского Движения Сопротивления. Также маэстро интересовался архитектурой и изобразительным искусством, но отдал предпочтение кинематографу и театру. Дважды был номинирован на премию «Оскар», получил не единожды премию «Эмми», являлся многочисленным лауреатом национальных премий. Для российской публики известен экранизацией пьес Шекспира – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Укрощение строптивой».

Поделился новостью на своей страничке в Twitter мэр Флоренции: «Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Ты навсегда останешься в сердцах жителей Флоренции». Франко Дзеффирели очень любил Россию. Много раз показывал свои оперные постановки, которые, в большинстве случаев, были показаны на сцене Большого театра. Был автором гала-концерта Фонда Елены Образцовой, который посвятили 95-летию маэстро.

Маэстро ушел из жизни на 97-м году. Деятели культуры, политики и итальянское руководство выражают глубокие соболезнования в связи с уходом режиссера. Его фонд проинформирует о похоронах позже.