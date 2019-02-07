Содрать три шкуры: Подорожание билетов в «РЖД» «аннулировало» студенческую скидку

Сегодня, 20:00 \\ Общество

«РЖД Бонус» перестал действовать без предупреждения и замены бонусной программы.

Монополист «РЖД» подготовил неприятный сюрприз российским студентам. Как сообщают сами учащиеся в гневных постах в соцсетях, одновременно и без предупреждения они потеряли возможность покупать билеты по студенческой скидке. Она была предусмотрена программой «РЖД Бонус».

«РЖД Бонус» предоставляет возможность студентам покупать билеты в купейные вагоны и на электропоезда со скидкой в 25%. Действие программы, в отличие от других сфер, не замораживается на летний период – только обновляет впоследствии.

Ранее программа работала на отлично, однако летом 2019 года дала серьёзный сбой и «аннулировала» скидку студентам. Некоторые посчитали, что решение было вызвано недавним подорожанием билетов в плацкартные и общие вагоны на 3,9%, чтобы содрать со студентов три шкуры за лето. Однако сама компания о таких планах не сообщала.

Исходя из десятков жалоб на работу приложения и других сервисов «РЖД», можно предположить, что фактического аннулирования не было. Сбои в работе сервисов компания объясняет техническими работами в связи с нововведениями. Возможно, студенты стали жертвами того самого сбоя и обновления всего пакета «РЖД Бонус». Ответ на этот вопрос может дать только компании, опираясь на личные данные самого студента.

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Автор - Олеся Куприна
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