Экспресс-тест для нетрезвых водителей, или как ГИБДД облегчат себе работу

Не выходя из машины, без субъективной оценки сотрудника полиции, можно будет определить уровень трезвости водителя. Также прибор может выявить употреблял ли водитель наркотики.

В планах купить экспресс-тест из бюджета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анализ будет проводиться по слюне подозреваемого. Данный тест будет носить промежуточный характер для выявления наркотического либо алкогольного опьянения.

Процедура облегчает работу инспекторам ГИБДД тем, что не потребуется присутствие понятых, а будет видеосъёмка. Будет ясная картина о гражданине за рулем и сотрудник полиции либо подтвердит свои подозрения, либо их снимет. Однако от процедуры автолюбитель вправе отказаться, но автоинспектору это не будет препятствием для отправки водителя на медицинскую экспертизу. В любом случае, при утвердительном результате экспресс-теста эта процедура неизбежна. Если подозреваемый откажется от медицинской экспертизы, то будет лишен водительского удостоверения и будет вынужден оплатить штраф в размере 30 тыс рублей.

Также планируются меры по созданию единой базы злостных нарушителей ПДД. Туда могут входить лица, которые лишены водительского удостоверения, имеют множество штрафов.