Исаак Калина сообщил, как Москва наградит победителей Чемпионата «WorldSkills» («Молодые профессионалы»)

Как пишут «Аргументы и Факты», школьно-студенческая сборная Москвы вернулась с Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») триумфатором. Ребята привезли 92 «золота» из 215, оставив позади Татарстан и Московскую область. Ювелирное изделие «Смерть Кощея»; копия символа Казани – мечеть Кул Шариф; марсоход, собранный по чертежам – это то, чем удивляли участники сборной команды Москвы на «WorldSkills Russia».

В Чемпионате представители Сборной Москвы приняли участие в состязаниях по компетенциям в сфере инженерных и информационных технологий, строительства, образования, творчества и дизайна, транспорта и логистики. В конце июня будут названы имена тех, кто поедет в составе сборной России на Мировой чемпионат, который пройдет в Казани. Глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина отметил, что мотивирующими факторами для высоких результатов стали хорошая материально-техническая и кадровая база колледжей, возможность получить работу на высокотехнологичных предприятиях. Также он подчеркнул, что медалистов и педагогов, которые их подготовили, ждут поощрительные премии в размере от 100 до 400 тысяч рублей.







