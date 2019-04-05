Wildberries – на ваше мнение нам плевать! Клиенты уличили интернет-магазин в миллиардных заработках «на кидалове»

Одежду у них еще можно брать, а вот техника – это настоящий головняк, возмущаются хлебнувшие горя покупатели.

Wildberries среди россиян ассоциируется по больше степени как магазин одежды, но его ассортимент намного шире. Кроме прочих радостей жизни интернет-магазин удовлетворяет запросы потребителей и в плане оргтехники: компьютеры, планшеты, телефоны. Вот только удовлетворение, по большей части, получается кратковременным.

Не успели россияне выразить сочувствие покупателю, который приобрел в Wildberries Apple MacBook Pro, и в итоге остался и без гаджета, и без денег, как пришла очередь владельца Samsung Galaxy A40. Он также приобрел смартфон своей мечты в интернет-магазине, и теперь, если верить его словам, искренне в этом раскаивается и готов откусить себе пальцы, которые кликнули на иконку «купить». Поначалу он просто не мог нарадоваться на фирменный девайс, но потом стал замечать, что телефон самовольно переводит интернет с формата 3G в формат 2G и возвращается к прежнему параметру только после перезагрузки.

Сначала покупатель даже устроил разнос оператору, но потом понял, что поставщик услуг мобильной связи в качестве разнообразия был в этот раз ни при чем. Кроме этого, сенсор переговорного устройства во время разговора не блокировался, и скользя щекой по дисплею, владелец несколько раз едва не позвонил в полицию и МЧС.

Однако, когда клиент воспользовался законным правом вернуть бракованный товар, то получил жирный, сферический «нуль». Выждав полагающиеся законом десять дней, покупатель стал писать в группы магазина в соцсетях, но под видом обычных пользователей, ему отвечали сотрудники «Дикой ягоды», превознося магазин до небес и порицая «занудливого» клиента за нежелание войти в положение.

До сих пор магазин не вернул деньги, и даже не предложил отремонтировать бракованный товар – абсолютное молчание. И теперь владелец гаджета намерен привлечь к этому делу Роспотребнадзор.

Пользователи традиционно в большинстве проявили солидарность. Они сошлись на том, что Wildberries работает под девизом «На ваше мнение нам плевать». Недовольные покупатели уличили магазин в миллиардном «кидалове», и эти самые миллиарды им якобы помогает зарабатывать продажа неисправной техники. Впрочем, нашлись и такие подписчики, которые отнеслись к посту обманутого покупателя с ноткой недоверия. Они заявили, что телефоном покупатель пользовался две недели, поэтому на возврат он может и не наедяться – максимум на ремонт.