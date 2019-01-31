40 минут издевательств - «Аэрофлот» устроил пассажирам «адский» перелет в Австрию

Сегодня, 13:53 \\ Общество

«Тепловой шок» клиентов не получил никакой компенсации.

В «жаркий» скандал попал «Аэрофлот», устроив пассажирам «адский» перелет в Австрию.


Клиентка, вылетев в республику на выставку четвероногих друзей, засняла на видео, как люди и животные в салоне терпели 40 минут издевательства.

«Кондиционеров нет, вентиляторов тоже. Москва-Будапешт, всех ждала душегубка в течение 40 минут», - жаловалась девушка.

На записи видно, что единственное спасение от жары в салоне самолета - бесплатные журналы. Размахивая со стороны в сторону, пассажиры пытались остудить себя физически. А вот горячий темперамент охладить получилось не у всех. Ведь обслуживающий персонал даже не извинился за предоставленные неудобства.

Пассажиры надеются, что руководство компании обратит внимание на «невыносимо жаркую проблему» в салонах самолетов и постарается исправить ситуацию.

В условиях сильной жары, не работающие или вовсе отсутствующие кондиционеры на борту самолета могли стать причиной плохого самочувствия для людей, страдающих сердечными заболеваниями, или для детей, если таковы присутствовали на борту. Человек испытывает стресс, который стимулирует повышение давления, возникает кислородное голодание, а отсутствие свежего холодного воздуха может привести к плачевным последствиям.

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Автор - Алена Корнеева
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