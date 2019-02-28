Украсть – как плюнуть. Россияне подняли тревогу из-за воровства из чемоданов в Шереметьево

Сегодня, 17:00 \\ Общество

Ценное содержимое из чемоданов-потеряшек вытаскивают уже не первый месяц.

Багажный коллапс в Шереметьево производит неизгладимое впечатление на пассажиров. Многие не получают свои вещи после прилёта. Однако, по возвращении домой, нередко чемодан-потеряшка становится легче на пару килограмм.

Россияне подняли тревогу из-за участившихся случаев воровства в некогда лучшем аэропорте Москвы. Из чемоданов тянут практически всё, что имеет хоть какую-то ощутимую стоимость. Так, россиян лишают ноутбуков, фотоаппаратов, зарядных устройств, денег, спрятанных в носок, и даже дорогого нижнего белья. Иногда поношенного. Один из громких случаев произошёл недавно с 60-летней женщины, у которой грузчик украл тысячу долларов.

Транзитные пассажиры, чьи чемоданы иногда путешествуют по миру без хозяина, страдают от ситуации чаще остальных. Они же бьют во все колокола, когда очередной путешественник не может добиться правды от авиакомпании и аэропорта. На фоне скандалов сложилось чёткое мнение, что для грузчиков Шереметьево украсть – как плюнуть.

На жалобы клиентов представители сторон неохотно отвечают. Зачастую обходятся предложением выплатить по 20 долларов за килограмм потерянного, хотя реальная стоимость пропажи может исчисляться тысячами условных единиц.

Также существует версия, что грузчики намеренно провоцируют потерю легкодоступного багажа пассажира, чтобы поживиться. Именно такие чемоданы летают по миру или долго простаивают в подвалах, а аэропорт не имеет представления о нахождении вещей. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует держать ценности при себе в ручной клади.

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Автор - Олеся Куприна
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