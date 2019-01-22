Роспотребнадзор рассказал, что можно потребовать от перевозчика при задержке рейса

На сайте Роспотребнадзора опубликован перечень услуг, которые должен предоставить авиаперевозчик при отмене рейса или изменениях в расписании.

Согласно законодательству, компании обязаны выплатить пассажиру штраф, если рейс задержан или отменен. Однако если проблемы возникли не по вине перевозчика, выплату клиент не получит. Подать заявку на компенсацию можно в течение полугода.

Также ведомство напоминает, что пассажиру должна предоставляться актуальная информация; при изменениях в расписании перевозчик обязан сообщить о них любым возможным способом, от информации на табло до смс-оповещения.

При длительной задержке рейса (независимо от причины) перевозчик должен предоставить комнату матери и ребенка, возможность совершить звонок или отправить электронное письмо, обеспечить ожидающих прохладительными напитками и едой, организовать хранение багажа. В случае ожидания более восьми часов пассажирам необходимо предоставить номера в гостинице, а также обеспечить транспорт от места размещения до аэропорта. Все эти услуги не требуют дополнительной платы.