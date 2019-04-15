«3 Путина из 15» - Взбешенный пассажир придумал новую систему оценки сервиса РЖД

Хамское отношение персонала, вонь в вагонах и общее состояние сервиса сподвигло пассажира на творчество.

Печально известный плохой сервис от компании РЖД продолжает будоражить умы и нервы пассажиров. Одним из них стал россиянин, который после поездки проявил творческий подход к оценке своего путешествия. Взбешенный пассажир придумал новую систему оценки сервиса РЖД. Теперь он измеряет всё в «Путиных» - чем президентов больше, тем лучше.

На первый раз, РЖД не удостоилась высокой похвалы от креативного пассажира, поскольку сервис его, мягко говоря, не удовлетворил. Как сообщает россиянин, проводница обозвала его «быдлом» лишь за то, что тот отказался вместе с билетом брать листовку со скидкой в пиццерию. При этом пассажир отметил крайне неприветливое отношение проводницы не только к нему, но и ко всем пассажирам. Также россиянин пожаловался на ужасный запах в вагонах, предположив, что эта вонь распространяется от туалета. Не понравилась мужчине и чистота вагона: «уборщицы не выполняют свою работу…».

В трех пунктах: сервис, чистота и «коммьюнити» - россиянин поставил оценку лишь по 1 «Путину». В итоге компания РЖД удостоилась «3 Путина из 15», что явно намекает на необходимость улучшения показателей, которыми остаются недовольными ежедневно тысячи россиян. Пока компания только пытается усилить меры безопасности, но и это выходит не совсем успешно.