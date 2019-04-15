«3 Путина из 15» - Взбешенный пассажир придумал новую систему оценки сервиса РЖД

Сегодня, 11:07 \\ Общество

Хамское отношение персонала, вонь в вагонах и общее состояние сервиса сподвигло пассажира на творчество.

Печально известный плохой сервис от компании РЖД продолжает будоражить умы и нервы пассажиров. Одним из них стал россиянин, который после поездки проявил творческий подход к оценке своего путешествия. Взбешенный пассажир придумал новую систему оценки сервиса РЖД. Теперь он измеряет всё в «Путиных» - чем президентов больше, тем лучше.

На первый раз, РЖД не удостоилась высокой похвалы от креативного пассажира, поскольку сервис его, мягко говоря, не удовлетворил. Как сообщает россиянин, проводница обозвала его «быдлом» лишь за то, что тот отказался вместе с билетом брать листовку со скидкой в пиццерию. При этом пассажир отметил крайне неприветливое отношение проводницы не только к нему, но и ко всем пассажирам. Также россиянин пожаловался на ужасный запах в вагонах, предположив, что эта вонь распространяется от туалета. Не понравилась мужчине и чистота вагона: «уборщицы не выполняют свою работу…».

В трех пунктах: сервис, чистота и «коммьюнити» - россиянин поставил оценку лишь по 1 «Путину». В итоге компания РЖД удостоилась «3 Путина из 15», что явно намекает на необходимость улучшения показателей, которыми остаются недовольными ежедневно тысячи россиян. Пока компания только пытается усилить меры безопасности, но и это выходит не совсем успешно.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Вознесенский
Главное за неделю

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на...

Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

Каждый может стать «наркоманом»: Результаты экспертизы Ивана Годунова оказались отрицательными - СМИ

Появились первые хорошие новости в деле Голунова и для каждого россиянина в отдельности.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ