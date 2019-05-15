Россия в сердце - ЧМ-2018 обеспечил стабильный поток туристов в страну

Иностранцы приезжают не только из Европы, но и из Азии.

Прошлогодний ЧМ-2018 по футболу подогрел интерес мира к нашей стране, как к устроителю турнира. А затем, как это обычно бывает, Россия угодила иностранцам прямо в сердце - возрастающий интерес туристов отмечается среди туристических операторов страны. Об этом сообщила Майя Ломидзе, занимающая должность исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также Ломидзе отмечает, что это лишь промежуточные результаты, а фактический результат можно будет узнать лишь в конце лета – по окончанию туристического сезона. Интерес к стране замечен не только у азиатских стран, но и с европейского направления стабильно идёт поток туристов.

В качестве причины для роста интереса иностранцев предлагается новая политика Ростуризма, которая была разработана для мирового чемпионата по футболу, в том числе и безвизовый режим для болельщиков.

Санкции санкциями, а красотой глаз порадовать хочется всегда. И Россия со своими великолепными видам и масштабами подходит для этого чуть ли не идеально. Да и политика для туризма весьма располагающая.