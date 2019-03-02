Без алкоголя и переедания: Православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу

Сегодня, 09:04 \\ Общество

В этот день принято в первую очередь поминать родных, а лишь затем остальных усопших близких.

Этот праздник - один из самых важных в православии. Принято считать, он символизирует спасение Христом всех верующих и в этот день произносят молитвы в память умерших христиан. Кроме этого, в Троицкую субботу православные называют родительским днём, когда поминают ушедших предков.

Посещение кладбища и церкви являются основными ритуалами, а обычай оставлять еду на могилах уходит корнями в языческое прошлое. Не считается предосудительным взять еду с могилы и тут же съесть, но уносить её с кладбища – большой грех.

Церковь много раз напоминала, что традиция поминок непосредственно у могил родителей не совсем соответствует православным канонам. Верующим христианам лучше отмечать праздник дома и устроить поминальный обед с обязательной кутьёй, блинами и яйцами. Священники предостерегают, что в этот день стоит отказаться от алкоголя и избегать переедания.

 Из древних времён сохранился негласный запрет на все виды женских работ по дому. Страшным грехом считается уборка, особенно подметание пола, а также рукоделие. Поэтому, родительская суббота, Троица и следующий день посвящались не только поминовению, но и отдыху.

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Автор - Мария Ремарк
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