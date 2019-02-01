Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Сегодня, 18:20 \\ Общество

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

В соцсетях появилась информация об одном из детских садов Великолукского района. В  нем было обнаружено множество нарушений: 3 июня его закрыли, а около сотни детей остались дома. Обещают открыть учреждение только в сентябре и провести комплексный ремонт. Но что делать родителям? Бросать работу? Ведь в летний период у них каникул нет, а аналоговых детских садов или нет, или они переполнены.

Ремонт для детского учреждения – это вовсе и не плохо, но заставляет родителей либо нанимать няню, что очень дорого, либо сидеть дома самим, что, как правило, еще хуже. Ведь среднестатистический россиянин в реалиях, а не по Росстату, не может себе позволить содержать всю семью, возложив на мать детей роль воспитателя. В лучшем случае необходимо работать обоим родителям. В худшем – и этого не хватает.

Так что же делать? Вроде как ответ очевиден – строить детские сады, только вот на какие «шиши» - тоже непонятно. С другой стороны, ремонтируется уже то, что есть - и это действительно путь вперед. Осталось дождаться, чтобы строились новые. При этом закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться не только в провинциях, но и в крупных городах, ведь учреждений для малышей очень мало, а зачастую они попросту переполнены.

Стоит обратить внимание на эту проблему. Ведь государство так агитирует россиянок рожать детей, но условий для полноценной жизни ребенка и его родителей порой попросту нет.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

 Спрос на вторичном рынке жилья в 2019 году показывает положительную динамику.

Иван Голунов повторяет судьбу Листьева. Кто следующий?

Буквально на днях, 6 июня журналист был арестован за подозрение в хранении и сбыте...

«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на...

Ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года

В выигрыше осталась только розничная торговля, а регион в целом «откатился» на несколько...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

Каждый может стать «наркоманом»: Результаты экспертизы Ивана Годунова оказались отрицательными - СМИ

Появились первые хорошие новости в деле Голунова и для каждого россиянина в отдельности.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ