Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

В соцсетях появилась информация об одном из детских садов Великолукского района. В нем было обнаружено множество нарушений: 3 июня его закрыли, а около сотни детей остались дома. Обещают открыть учреждение только в сентябре и провести комплексный ремонт. Но что делать родителям? Бросать работу? Ведь в летний период у них каникул нет, а аналоговых детских садов или нет, или они переполнены.

Ремонт для детского учреждения – это вовсе и не плохо, но заставляет родителей либо нанимать няню, что очень дорого, либо сидеть дома самим, что, как правило, еще хуже. Ведь среднестатистический россиянин в реалиях, а не по Росстату, не может себе позволить содержать всю семью, возложив на мать детей роль воспитателя. В лучшем случае необходимо работать обоим родителям. В худшем – и этого не хватает.

Так что же делать? Вроде как ответ очевиден – строить детские сады, только вот на какие «шиши» - тоже непонятно. С другой стороны, ремонтируется уже то, что есть - и это действительно путь вперед. Осталось дождаться, чтобы строились новые. При этом закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться не только в провинциях, но и в крупных городах, ведь учреждений для малышей очень мало, а зачастую они попросту переполнены.

Стоит обратить внимание на эту проблему. Ведь государство так агитирует россиянок рожать детей, но условий для полноценной жизни ребенка и его родителей порой попросту нет.