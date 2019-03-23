Спереть денег втихаря: «Дочка» МТС списала с клиента 1800 рублей за 1 Мб трафика

Сегодня, 23:00 \\ Общество

Московская городская телефонная сеть (МГТС) ужаснул клиента своей жадностью.

МТС нередко становится антигероем негативных отзывов в интернете. Но часто достаётся и его дочерней компании - Московской городской телефонной сети (МГТС). Дела с обслуживанием здесь обстоят куда хуже, что следует из сообщений абонентов. К примеру, на днях «дочка» МТС удивила клиента, когда списала с него 1800 рублей за 1 Мб трафика.

Мужчина рассказал на своей странице в Facebook, что данный случай имел место быть, когда он находился в роуминге за границей. После того, как абонент предъявил претензии «дочке» МТС, оператор сообщил ему, что телефон с включённым мобильным интернетом попытался скачать обновления размером 1 Мб. Именно за эти данные компания и списала целых 1800 рублей со счёта.

Данную схему пострадавший абонент МГТС назвал не иначе, как «спереть денег втихаря». По мнению мужчины, подобные операции «дочка» МТС проводит с подачи материнской компании. Правда, предоставить доказательства «махинаций» мужчина не спешит.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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