Яндекс.Такси поглотил криминал? В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса

Сегодня, 18:06 \\ Общество

Угрозу для жизни пассажиров представляют поездки на авто данного сервиса, куда якобы «затесались» судимые мигранты на краденых авто, следует из разговоров клиентов.

В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса. Клиенты компании активно обсуждают информацию о том, что сервис поглотил криминал. Москвичка на своей странице в Facebook предупредила пассажиров Яндекс.Такси, ссылаясь на знакомого в ГИБДД, что на вызов спокойно могут приехать водитель-нелегал с судимостью или таксист на угнанном авто. Также в комментариях женщина добавила, что в Яндекс.Такси о ситуации знают. По крайней мере, так она заявила, говоря о своём знакомом, который работает в этом сервисе.

Официальной реакции Яндекс.Такси на тревожные слухи пока нет. Говорить о достоверности указанных сведений пока преждевременно. Однако ситуация действительно вызывает обеспокоенность. Ведь, если информация верна, то, выходит, что каждый пассажир Яндекса потенциально находится в опасности, садясь в возможно угнанную машину к вероятному преступнику.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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