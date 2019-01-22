Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

ОАО «Российские железные дороги» уже позволяют своим пассажирам ощутить последствия плана развития до 2025 года. Как сообщают жители Подмосковья, добираться до ближайшей станции метро стало слишком дорого. В конкретном случае регулярные поездки на электричке обходятся примерно в 5000 рублей в месяц. Для большинства жителей Москвы, а также северной столицы, электричка – единственный удобный способ добраться до города.

К сожалению, компания РЖД взяла курс на тотальное переформатирование финансовой системы, поэтому к ближайшему времени лишится почти 3 тысяч сотрудников. В перспективе штат, и так не перенасыщенный кадрами, планируют сократить почти на 50 тысяч человек.

Вызваны изменения отсутствием спроса на угольные перевозки в европейской части России. РЖД намеренно вводила угольщиков в заблуждение, удерживала монополию, ускорила оборот вагонов и экономила на аренде, пишут СМИ. В итоге, компании удалось заработать, а угольщикам – не всегда.

Пассажирам также ждать положительных новостей не приходится, ведь им, вероятно, предстоит плакать и платить. В начале 2019 года государство утвердило увеличение базового тарифа на пассажироперевозки на 3,9%. Повышение было плановым и связано как с инфляцией, так и с увеличением «парка» новых вагонов монополии. Уже грядущие массовые сокращения грозят компании падением выработки и убытками, а, соответственно, пассажирам – новым подорожанием билетов. В ОАО «РЖД» пока не озвучили планы на увеличение стоимости билетов.